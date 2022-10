Volley, quattro squadre campane in A3

Nell'anno da incorniciare della pallavolo italiana, Napoli è tornata in serie A.

Quattro le squadre campane che in questa stagione militano nel campionato A3, girone blu. E nella prima giornata subito i due derby Quantware Napoli- Shedirfarma Sorrento e Wow green house Aversa-Volley Marcianise. Ad aggiudicarsi i primi tre punti rispettivamente Sorrento che ha vinto 3-1 sul campo di Napoli e Aversa che in casa si è imposta per 3-0.

Per Napoli il banco di prova dell'A3 è un esame importante. Il primo test, quello del successo di pubblico, è stato già superato con tante persone ad affollare il Palasiani all'interno della istituto scolastico di via Pietravalle intitolato a Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra che aveva la pallavolo nel sangue, al punto di essere un apprezzato allenatore delle giovanili. Per il direttore generale della Quantware Napoli Francesco Matano questo debutto in serie A è un segnale per il movimento.