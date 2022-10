IL VIDEO - Carabiniere affronta a mani nude due rapinatori armati e ne arresta uno

I due rapinatori arrivano poco prima delle 13 a bordo di uno scooter. Entrano in una tabaccheria di Afragola, Comune della cintura di Napoli teatro nelle ultime settimane di numerose, violente rapine: hanno i volti coperti da caschi integrali, uno dei due brandisce una pistola, minaccia un cliente e il titolare, mentre l'altro va alla cassa, prende il denaro, apre i cassetti del banco alla ricerca di altri soldi od oggetti di valore.

Intanto all'esterno del locale, in auto, Francesco Maiello, un appuntato scelto dei carabinieri libero dal servizio ha visto la scena, ripresa dalle videocamere di sorveglianza, decide di scendere dall'auto in sosta e di intervenire. Urla: "Carabinieri".

A questo punto i rapinatori fuggono, raggiungono lo scooter, mettono in moto, il militare li insegue, e riesce ad afferrare il rapinatore seduto dietro. Lo fa cadere, l'uomo sbatte contro un'auto incolonnata nel traffico, è armato, si rialza e spara due volte, la pistola fortunatamente è a salve, nasce una violenta colluttazione in cui Maiello disarma il malvivente, riesce ad avere la meglio e ad arrestare Ciro Puzone, 40enne di Casoria con precedenti.

Il complice, prima cade dal motorino, poi fugge con il bottino di poche decine di euro in una busta bianca. Le sequenze mostrano la fulimea azione del carabiniere che non ha esitato ad affrontare a mani nude i due criminali. Per lui 7 giorni di prognosi, dieci per l'arrestato, mentre i carabinieri sono ora sulle tracce del complice.