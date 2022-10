"La donnaccia" e il suo set a Cairano nel '63. Grande affresco corale di un'Irpinia che non c'è più.

Sembra prefigurare “Bocca di rosa”, di Fabrizio De André, la storia del film “La donnaccia”, che Silvio Siano girò nell'estate del 63 a Cairano, a quel tempo il borgo più povero dell'Irpinia.

Mariarosa, l'attrice francese Dominique Boschero, partita per la Svizzera, terra promessa dell'epoca, in cerca di fortuna, si è ridotta a fare la prostituta. Scoperta, viene rimpatriata.

Il film, da un soggetto di Camillo Marino e Pasquale Stiso, è un evento epocale per Cairano. Il borgo, su uno scenografico sperone di roccia ai confini con la Basilicata, è teatro delle riprese, con la partecipazione corale degli abitanti, che si ritrovano proiettati in un sogno.

I protagonisti, Mariarosa e Oreste, vogliono sposarsi ma solo l'esodo in massa degli uomini per la Svizzera permetterà loro di restare insieme nella loro terra. Una terra arida e avara, a cui i contadini dell'alta irpinia, sottolinea Paolo Speranza, direttore di CinemaSud, davano l'appellativo di “donnaccia”.

Oggi il borgo irpino, spopolato, ha meno di trecento residenti. La sua bellezza serena è meta di un turismo dell'anima. Ma la sua identità è legata alla grande avventura del neorealismo fissata negli emozionanti chiaroscuri del direttore delle fotografia, Domenico Paolercio, recuperati dal sindaco Luigi D'Angelis. Il film fu restaurato grazie a Franco Dragone, genio del teatro legato alla sua Cairano, scomparso a settembre.

Nel documentario “Cairano 35 millimetri fa”, Libero D'Amora, allievo di Paolercio, rende omaggio al suo maestro e racconta l'incontro tra i volti resi eterni da un ciack e le nuove generazioni. Oggi “La donnaccia” è una grande avventura del neorealismo da riscoprire.

Nel servizio parlano Luigi D'Angelis, sindaco di Cairano, Gerardo Marziello, presidente della Pro Loco, e Paolo Speranza, direttore di CinemaSud.