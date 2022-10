Azzurri: undicesima vittoria consecutiva

Il Napoli meno brillante delle ultime settimane porta a casa l'undicesima vittoria consecutiva. Costretta dalla Roma a riporre il fioretto e tirar fuori la clava, la squadra di Spalletti accetta il clima da battaglia e mette in campo pazienza e voglia di soffrire. Mourinho si preoccupa di chiudere tutti gli spazi e bloccare le fonti di gioco degli azzurri, il primo tempo viaggia su ritmi bassi e emozioni quasi nulle, almeno fino a quando Irrati non concede un rigore al Napoli salvo tornare sui propri passi dopo l'intervento del var, che evidenzia un tocco del portiere sul pallone.

Tra i più brillanti c'è Lozano, che si fa vedere in chiusura di primo tempo e inizio di ripresa. Ma la partita resta complicata, potrebbe sbloccarla Juan Jesus ma il suo sinistro è sballato, potrebbe colpire Osimhen ma il suo diagonale è troppo angolato. La sensazione però è che il Napoli debba solo trovare lo spiraglio giusto, perché di sofferenza in fase difensiva ce n'è davvero poca. A 9 minuti dalla fine il gol che decide la sfida: sulla verticalizzazione di Politano Smalling sembra in netto vantaggio ma Osimhen lo brucia sullo scatto, difende palla e da posizione angolatissima batte Rui Patricio. Finisce 1-0, Napoli a + 3 dal Milan e a + 5 dal terzo posto, ora occupato da Lazio e Atalanta.