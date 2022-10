Il filo delle storie di famiglia

Se si potesse raccontare Procida in un gesto, sarebbe quello delle dita intorno a un filo. I pescatori a riva riparano le reti, strappate dal mare. Dietro gli usci delle case colorate, mani femminili e una tradizione secolare. La signora Lena Costagliola è l'ultima ricamatrice in oro dell'isola. Restaura con pazienza abiti antichi e ne fa nascere di nuovi. Il suo filo leggendario attraversa le generazioni.

Per comprendere davvero la lingua segreta di Procida bisogna immergersi tra le storie familiari. Marittimi imbarcati per mesi e donne ad attenderli. Arrivavano le lettere dei mariti, le mogli rielaboravano in forma di ricamo i loro racconti.

Non c'è strappo che non possa essere ricucito. Le stoffe raccontano legami, parlano di accoglienza e continuano a ispirare.

Soukaina Abrour, una vita tra il Marocco e il Veneto, è tra le ospiti dell'isola nell'ambito di un progetto di residenza artistica. Lavora da sempre sulle maschere. Ha raccolto vecchi tessuti dalle donne del posto per trasformare il loro vissuto in qualcosa di diverso.

Beatrice Celli, abruzzese, lavora a un'istallazione attraverso il riciclo di oggetti recuperati dalle case. Corde, abiti e vecchie cornici. Realizza così opere d'arte che parlano la lingua di Procida

Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale della Cultura, spiega così l'iniziativa: “Abbiamo inteso una biennale dei giovani artisti del Mediterraneo che potesse entrare profondamente in relazione con il luogo. E così gli artisti ci hanno aiutato a far risuonare alcune componenti anche invisibili di questa comunità.”

Non basta la storia a raccontare l'isola. Tra il mare aperto e gli scuri delle finestre, vengono in soccorso i miti. Ulisse, Penelope. E un filo che corre tra passato e presente.