Roma-Napoli, ancora in dubbio Anguissa

Sarà la Cremonese l'avversaria del Napoli in Coppa Italia. I grigiorossi hanno eliminato il Modena accedendo così agli ottavi. La partita si giocherà a gennaio. Intanto gli azzurri sono tutti concentrati sul match di campionato con la Roma di Mourinho che si giocherà domenica sera all'Olimpico. Arbitrerà la gara Irrati della sezione di Pistoia.

Vogliono allungare la scia positiva gli uomini di Spalletti. Ancora in dubbio la presenza di Anguissa a centrocampo. Il giocatore camerunense stringe i denti e continua a svolgere le terapie per recuperare dall'infortunio. Lavoro personalizzato anche per Sirigu che ha accusato un risentimento muscolare.

Scenderà in campo domani alle 15 la Salernitana. All'Arechi arriva lo Spezia. Liguri diretti concorrenti dei granata, quello di domani è un match che gli uomini di Davide Nicola non possono fallire. In difesa dovrebbe rientrare Fazio che ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per quattro partite. Arbitro del match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.