Benevento, la vittoria sfuma nel finale

Lascia l'amaro in bocca ai tifosi sanniti la trasferta di Bolzano. Il Benevento va a un passo dalla vittoria, ma poi viene raggiunto nel finale dal Sudtirol. Secondo pareggio consecutivo per la squadra allenata da Fabio Cannavaro.

Partono bene i giallorossi. Ciano è tra i più propositivi. E proprio dal suo piede parte l'azione del vantaggio. Punizione dalla distanza, gran tiro al volo di Pastina e la palla finisce in rete. Il primo tempo termina così. Nella ripresa il Sudtirol si porta in avanti per cercare il pareggio. Paleari si supera prima su Berra al 55esimo e dieci minuti dopo su Zaro. Ma l'appuntamento col gol per i padroni di casa è solo rimandato. Azione sulla sinistra di Casiraghi che con un cross serve proprio Zaro. La conclusione del difensore non lascia scampo a Paleari.

"Avevo chiesto ai miei ragazzi di non arretrare, poi è subentrata la stanchezza - ha detto Cannavaro al termine del match - La squadra però mi è piaciuta per lo spirito messo in campo. Dobbiamo continuare a crescere".