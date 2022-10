Via Quarto Marano, rischio frane, smottamenti e inquinamento

Cittadini disperati e preoccupati.

Da anni denunciano lo stato di abbandono e degrado dell’antica Via Pendine - strada che collega i comuni di Quarto e Marano. Denunce e proteste non hanno però sortito alcun effetto. Oggi i commissari prefettizi del comune di Marano, ieri i sindaci, non hanno mosso un dito per mettere in sicurezza la strada. Un pericolo per i residenti, per chi l’attraversa e per l’ambiente con continui sversamenti di qualsiasi materiale e incendi.

Il pericolo di frane, smottamenti e inquinamento è reale come testimoniano anche i video che abbiamo ricevuto per la rubrica della Tgr “Dal vostro inviato”.

Siamo andati al Comune di Marano per parlare con qualcuno ed avere risposte. Dall’ufficio tecnico ci hanno detto che non possono rilasciare dichiarazioni alla stampa.

Per ottenere un'intervista - da almeno uno dei tre commissari prefettizi che reggono il Comune di Marano – dobbiamo mandare una mail. L’abbiamo fatto. Aspettiamo che qualcuno ci risponda e che ci dia soprattutto risposte.

Nel servizio, interviste a Jessica Azolto e Anna Manco - residenti