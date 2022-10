Gli scavi eccezionali nel Parco di Velia

La lunga, eccezionale estate del Parco Archeologico di Paestum e Velia, la prima senza restrizioni anti Covid e sotto la direzione di Tiziana D’Angelo, è tutta nel boom di presenze: oltre 156mila, ben oltre i numeri record dell’estate 2019 (con un +18% di visitatori paganti, ed un +30% nel solo mese di agosto).

Ma è l’area archeologica di Velia la vera sorpresa, con presenze triplicate rispetto al 2019, frutto anche della riapertura del percorso di visita di Porta Rosa, il monumento simbolo di Velia e la più antica testimonianza di arco a tutto sesto della Magna Grecia.

540 a.C: davanti alle coste della Corsica si consuma la prima grande battaglia navale della storia. Ci racconta Erodoto che i Focei, coloni greci della città corsa di Alalia, rimasero sotto l'attacco di etruschi e cartaginesi ma ebbero la meglio. Tuttavia, poco dopo abbandonarono comunque Alalia e la Corsica facendo rotta verso il Sud Italia. Qui, su un pezzo di terra affacciato sul mare appartenuto agli Enotri, fondarono Hyele, poi rinominata Elea (poi Velia con i romani): la città della Magna Grecia che diede i natali al filosofo Parmenide.

All’inizio del 2022, in uno scavo condotto dall’archeologo Francesco Scelza emerge un ambiente rettangolare: è un tempio dove si ritrovano anche frammenti di armi: fra questi, due elmi in perfetto stato di conservazione: uno etrusco "a calotta", l'altro di foggia calcidese. L’ipotesi è suggestiva: potrebbero essere spoglie della battaglia di Alalia, reliquie sottratte dai Focei ai soldati etruschi e offerte alla dea Atena. Ritrovamenti come questi sono difficili a ripetersi proprio per la loro eccezionalità, ma Velia è come un palinsesto tutto ancora da scrivere.

Sono due i grandi cantieri aperti nel parco dell’antica Elea: uno per rendere migliore la fruizione da parte dei visitatori, sistemando vecchi camminamenti fra la macchia mediterranea, potenziando illuminazione e strutture di servizio, ripristinando le antiche linee d’acqua. L’altro per la conservazione di un patrimonio raro.

Il quartiere arcaico è unico nel suo genere perché custodisce esempi di abitazioni del VI sec. a.C. come non se ne ritrovano in altri insediamenti dell’intera Magna Grecia; mentre alle terme romane è in corso il recupero di un mosaico che raffigura un ambiente marino e che presto potrebbe essere aperto al pubblico, al pari delle già note terme ellenistiche.

Il futuro di Velia è il progetto per un Museo Archeologico. E per la prossima primavera una grande mostra internazionale racconterà il viaggio dei Focei, i primi decenni della colonia greca, tutte le novità della ricerca negli scavi sull’acropoli. L’ideale proseguimento degli sforzi compiuti la scorsa estate per attirare turisti nel sito Cilentano troppo spesso rimasto ai margini.

Il servizio navette gratuito da Paestum a Velia e ritorno è stato utilizzato, dal 7 agosto al 23 ottobre, da 400 visitatori ed ha permesso loro di godere di una visita libera al tramonto nella città bassa e sull’acropoli. Comune di Ascea e Pro Loco hanno fatto il resto, collegando gratuitamente con minibus la fascia costiera ed il sito archeologico. Un’idea semplice, che è piaciuta tantissimo.