Pari tra Avellino e Catanzaro, Giugliano corsaro a Taranto

Partita ricca di gol ed emozioni al Partenio Lombardi. L'Avellino sotto di due reti riesce a pareggiare nel finale contro il Catanzaro. Ospiti avanti con il greco Sounas. Passano pochi minuti e Biasci segna il 2-0. Nella ripresa i biancoverdi spingono il piede sull'acceleratore. Gambale accorcia le distanze. E all'ottantunesimo è Kanoute ad agguantare il 2-2.

Espgugna lo stadio Iacovone, il Giugliano che batte 1-0 il Taranto di Eziolino Capuano. La rete che decide il match arriva nei minuti di recupero. La segna l'argentino Nicolas Rizzo, che di sinistro mette alle spalle di Vannucchi.

Al Torre di Pagani termina a reti inviolate la sfida tra Gelbison e Fidelis Andria. I cilentani salgono a quota 16 in classifica.

Cade al Romeo Menti la Juve Stabia. Il Pescara si impone per 2-1. Vespe in gol con Maselli. A riportare la gara in parità è Lescano. Nel secondo tempo gli abruzzesi raddoppiano con Cuppone.

Trasferta amara per la Turris, sconfitta per 2-1 dall'Audace Cerignola. Pugliesi in vantaggio con un gol di Malcore. Calcio di rigore per la Turris. Dal dischetto Maniero non sbaglia. Ma nella ripresa i padroni di casa raddoppiano con Tascone.