L'Avellino espugna Francavilla. Buona la prima per mister Rastelli

Tra le campane di C esulta solo l'Avellino che batte fuori casa la Virtus Francavilla 3 a 2 e porta a casa tre punti preziosi. Prima in panchina per il nuovo mister dei lupi, Rastelli. Avellino in vantaggio nel primo tempo, al 14' con Trotta, dopo quattro minuti il raddoppio di Illanes. Al 30' Maiorino accorcia le distanze. All'inizio della ripresa, dopo appena 120", i padroni di casa pareggiano i conti. Doccia gelata per la formazione biancoverde. Gli uomini di Rastelli pero' non mollano e a sei minuti dal triplice fischio riescono a insaccare con Dall'Oglio.

Finisce con un pareggio il derby, giocato ad Avellino, tra le neopromosse Giugliano e Gelbison, 1 a 1. Un gol per tempo. Allo scadere della prima frazione di gioco cilentani in vantaggio con Graziani. Risponde all'ottantesimo Salvemini.

Catanzaro sul velluto contro la Juve Stabia, battuta 2 a 0. Una stoccata di Tentardini a fine primo tempo e un rigore potente di Iemmello a inizio ripresa regalano ai calabresi la meritata vittoria, la quinta consecutiva nel sabato pomeriggio più grigio per la città, in una atmosfera mesta e surreale per la tragedia del quartiere Pistoia.

Oggi alle 17.30 Turris-Crotone.