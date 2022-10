Benevento, per Cannavaro un pari e tanto lavoro da fare

E' un esordio in chiaroscuro quello di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento: ancora troppo presto per valutare il lavoro del nuovo tecnico giallorosso, che contro l'Ascoli deve accontentarsi di un pareggio in rimonta. Ancora troppe le incertezze difensive, al di là del gol subìto dopo appena 6 minuti il reparto ha mostrato ancora una insicurezza di fondo sulla quale bisognerà lavorare. Più determinata la squadra nella ripresa, con l'ingresso di Simy Farias e Schiattarella l'attacco ha ritrovato peso e il centrocampo parte delle geometrie che erano mancate nei primi 45 minuti. E' in particolare su Farias, autore del gol del pareggio, che Cannavaro vuole lavorare nei prossimi giorni per un recupero completo dell'attaccante che Caserta aveva lasciato nelle retrovie. La classifica è ancora cortissima, con un successo domenica prossima a Bolzano contro il sudtirol il Benevento tornerebbe già a respirare aria di playoff.