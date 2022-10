Napoli, Osimhen favorito su Raspadori

E' uno di quei dubbi che qualunque allenatore vorrebbe portarsi dietro alla vigilia di una partita: Osimhen o Raspadori dall'inizio, una scelta tutto sommata comoda per Spalletti perché l'uno o l'altro saranno garanzia di rendimento: sta tornando ai suoi livelli standard il nigeriano, al momento il favorito per giocare da titolare contro la Roma. Di dubbi sul recupero di Anguissa ne restano invece pochissimi, il centrocampista sta migliorando in tempi record ma gettarlo nella mischia troppo presto potrebbe rivelarsi un pericoloso boomerang.

In campo nell'anticipo di sabato la Salernitana, scontro salvezza alle 15 con lo Spezia, un solo punto di differenza in classifica tra le due squadre ma la necessità assoluta dei granata di fare dell'Arechi un fortino all'interno del quale costruire il percorso per restare in serie A. Oltre 15mila le presenze già assicurate, la speranza della società è di ritrovarsi sabato con 20mila persone a sostenere la squadra