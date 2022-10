Sos delle comunità per i minori a rischio: "Senza fondi, fallisce il reinserimento sociale"

I rincari in bolletta si fanno sentire anche nelle famiglie “allargate” delle comunità che ospitano minori a rischio. Sono quelle strutture deputate a far scontare una misura cautelare oppure una alternativa alla detenzione in carcere minorile ai ragazzi fino ai 25 anni. Nei mesi scorsi si sono registrati ritardi nelle erogazioni dei fondi spettanti alle comunità da parte del Ministero della Giustizia, ora i titolari di cooperative e associazioni chiedono una revisione delle tariffe. Un ricalcolo non solo in considerazione del caro-vita, ma soprattutto perché non vengono aggiornate dal 2022, cioè dall'introduzione dell'euro.

A rischio c'è l'efficacia del reinserimento sociale dei giovani che commettono reati in età precoce, la Campania ha il tasso più alto di criminalità che coinvolge ragazze e ragazzi in Italia e sta aumentando il senso di insicurezza derivante dai tanti episodi di cronaca che vedono protagonisti finanche dei tredicenni, armati di coltellini. Abbassare l'età dell'imputabilità, portandola al di sotto dei 14 anni, o immaginare risposte sul fronte di una repressione più muscolare, non può essere la soluzione per arginare la crescente ondata di violenza da parte dei giovani, come analizzato anche dalla magistrata di sorveglianza del Tribunale dei minori di Napoli, Margherita Di Giglio, nel corso della puntata di Buongiorno Regione del 5 ottobre.

Durante la trasmissione, la presidente della comunità “Jonathan”, Silvia Ricciardi ha anche ricordato le tante storie di ragazzi “salvati” dal lavoro degli operatori delle comunità.

Nel servizio, le interviste a padre Johnny Morello della comunità “Padre Arturo”, Antonio D'Amore, coordinatore provinciale di LIBERA e Vincenzo Morgera, socio fondatore di “Jonathan”.