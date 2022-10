Condizioni di lavoro peggiorate, addetti della riabilitazione sanitaria in sciopero

Martedì 18 ottobre i lavoratori del settore della riabilitazione sanitaria incroceranno le braccia e terranno una manifestazione di protesta sotto la sede della Regione Campania. Ad indirla è stata la CGIL, denunciando il peggioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti del comparto: infermieri, operatori socio-sanitari, logopedisti, neuropsicomotricisti, fisioterapisti e tutte le altre figure impegnate nell'assistenza ai lungodegenti e nel recupero post-acuzie del paziente.

Alcune aziende, spiega il sindacato, stanno incominciando a disdire il principale contratto collettivo di lavoro della sanità privata, per applicarne uno che consente agli imprenditori di tagliare il costo del lavoro, con peggiori condizioni per il dipendente sul fronte della busta paga, indennità di malattia e ferie.

Per ora sono solo i più grandi gruppi della sanità campana ad aver avviato il processo ma la CGIL teme che in poco tempo possa arrivare a coinvolgere in regione fino a settemila lavoratori, tenuto anche conto che in Campania i privati in regime di convenzione col sistema sanitario nazionale svolgono il 97% dell'attività di riabilitazione.

Il presidio si terrà sotto la sede della Regione perché la confederazione lamenta il mancato interessamento della Giunta a modificare un quadro normativo che attualmente non penalizza - in termini di budget e tariffario - le imprese che applicano un contratto di lavoro meno oneroso.