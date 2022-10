Dal torneo sociale all'ATP 250, la favola del Tennis Club Pozzuoli

I bambini della scuola del Tennis Club Pozzuoli sabato mattina erano tutti pronti a entrare in campo per il riscaldamento. Il programma prevedeva un torneo tra i soci. E invece da Napoli è arrivata una telefonata, del tenore di un sos. I giocatori dell'ATP 250 si erano rifiutati di entrare in campo, viste le pessime condizioni della superficie dura allestita al Tennis Club di viale Dohrn, l'organizzazione della “Napoli Cup” ha chiesto ai colleghi puteolani la disponibilità ad ospitare le prime due giornate di qualifiche.

Un successo finora, grazie allo sforzo di tutta la comunità del circolo di Pozzuoli, preoccupata soprattutto di salvare la credibilità del movimento tennistico napoletano.

Nel servizio le interviste a Vincenzo Garbato, direttore tecnico TC Pozzuoli, Roberto Sorrentino, direttore sportivo, e Sandro Lupi, socio consigliere.