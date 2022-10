Agricoltori e vivaisti in ginocchio, sos della Cia

Anche l'agricoltura e la zootecnia stanno risentendo della crisi energetica.

Crescono i costi di produzione a causa delle bollette sempre più pesanti ma anche per gli aumentati prezzi di concimi e mangimi.

Allo stesso tempo, sottolinea la Cia, Confederazione italiana agricoltori, i consumi sono in calo per certi comparti, come l'ortofutta, di oltre il 10 per cento rispetto all'anno scorso.



E la minore capacità di spesa dei cittadini sta mandando in crisi anche i vivai. Anche per queste imprese sono richieste misure urgenti.



Nel servizio interviste a Raffaele Amore, presidente Cia Campania e a Francesco Iacomino, imprenditore del settore florovivaistico