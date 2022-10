''Scambiato per un cinghiale'', cacciatore ucciso

NEL GIORNO DI APERTURA DELLA STAGIONE VENATORIA, SULLE MONTAGNE DI TEANO, IERI E' FINITA IN TRAGEDIA LA PRIMA BATTUTA DI CACCIA AL CINGHIALE CON GLI AMICI DI SEMPRE.

COLPITO ALLA SCHIENA PER SBAGLIO DA UN COMPAGNO CON UN FUCILE A PALLETTONI, NON C'È STATO NULLA DA FARE PER L'IMPRENDITORE EDILE 57 ENNE DI SESSA AURUNCA ALDO DE FRANCESCO. È MORTO AL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE SAN ROCCO, DOVE ERA STATO IMMEDIATAMENTE PORTATO DAGLI AMICI RICHIAMATI DALLE SUE URLA. UNA DECINA DI CACCIATORI ESPERTI UNITI DA ANNI DA QUESTA PASSIONE, SONO TUTTI SOTTO SHOCK, IN PARTICOLARE IL 76 ENNE DAL CUI FUCILE SONO PARTITI I COLPI.

SI È PRESENTATO ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI TEANO DISPERATO, PER SPIEGARE DI ESSERE STATO LUI A SPARARE E DI NON AVER VISTO L'AMICO, ERA NASCOSTO DIETRO AD UN CESPUGLIO E HA CREDUTO SI TRATTASSE DI UN CINGHIALE, HA RACCONTATO. L'UOMO È ORA INDAGATO PER OMICIDIO

COLPOSO, IL PM DI TURNO DELLA PROCURA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE HA DECISO DI NON EMETTERE NESSUN PROVVEDIMENTO NEI SUOI CONFRONTI, NON CI SAREBBE ALCUN PERICOLO DI FUGA.

LA SALMA DI DE FRANCESCO È SOTTO SEQUESTRO E GLI INQUIRENTI HANNO DISPOSTO L'AUTOPSIA.