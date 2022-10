Jabil, lavoratori protestano davanti al Consolato Usa

Si sposta davanti al Consolato Usa di Napoli la protesta dei lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise. Fino a ora si sono rivelati infruttuosi i tentativi di arrivare a un'intesa con la multinazionale statunitense. A scatenare la mobilitazione la decisione dell'azienda di attivare la procedura di licenziamento collettivo per 190 addetti del sito, con l'obiettivo di ridurre l'organico entro il 2023 dalle attuali 440 unità a 250.

La vertenza dura dal giugno 2019, quando Jabil annunciò un piano di esuberi per 350 lavoratori. Tre anni fa i dipendenti erano 700 circa. Con il coinvolgimento e il monitoraggio di Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Campania, fu attivato lo strumento della ricollocazione in altre aziende del Casertano. Una soluzione che non ha sortito però gli effetti sperati.

Nel servizio le interviste a Francesco Percuoco, segretario Fiom Cgil Caserta; Ciro Pistone, segretario Uilm Caserta e Nicodemo Lanzetta, segretario Fim Cisl Caserta