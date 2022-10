Pace e solidarietà, fedeli a Pompei per la supplica alla Madonna

Tanti fedeli accorsi da tutta la Campania per la supplica alla Madonna di Pompei. Occasione per commemorare anche i 150 anni dall'arrivo in città di Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Santuario oggi fortemente impegnato anche nella solidarietà e nell'accoglienza con le mense per i poveri e le case famiglia per ospitare donne e minori in difficoltà.

Nel servizio le interviste al cardinale Lazzaro You Heung-Sik, prefetto del dicastero per il clero e a Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei