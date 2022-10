Curato grazie a Maradona, arrestato per spaccio

Arrestato dai Carabinieri a Bellaria Igea Marina per spaccio di droga- Luca Quarto, napoletano di 38 anni.

Il suo nome balzò agli onori della cronaca grazie a Diego Armando Maradona che nel 1985 organizzò e giocò ad Acerra, comune alle porte di Napoli, una celebre partita di calcio a scopo benefico, ricordata anche per le condizioni del campetto locale ridotto ad una distesa di fango.

Luca Quarto, allora bambino, aveva bisogno di un delicato e costoso intervento chirurgico al palato, che i suoi familiari non potevano permettersi. L'operazione, eseguita poi in Svizzera, fu pagata con la somma raccolta dall'iniziativa del Pibe. "Maradona è come un padre per me", diceva Luca qualche anno fa in televisione.

La bella storia del grande campione e del bambino resterà scolpita nella storia. Peccato che quel bimbo, oggi adulto, debba fare i conti con la giustizia.

Nel suo appartamento sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 5000 euro in contanti, ritenuti proventi da attività di spaccio. Il giudice ha disposto per Quarto gli arresti domiciliari in attesa del processo e ha revocato il reddito di cittadinanza di cui beneficiava.