Napoli-Sassuolo nel nome di Diego

Avrebbe compiuto 62 anni il 30 ottobre, la città gli renderà omaggio con un giorno d'anticipo ma con lo stesso affetto di sempre. Nello stadio che porta il suo nome la festa per Diego Armando Maradona anticiperà Napoli-Sassuolo, apertura dei cancelli anticipata e abbraccio collettivo all'ex capitano: sul terreno di gioco gli ex compagni di squadra dello scudetto, il rapper Clementino e tanti bambini, come sarebbe piaciuto a lui. Poi parola al campo, con gli azzurri che si rituffano nel campionato dopo lo show in Champions League: Sassuolo senza Berardi, ma le insidie per Spalletti restano: il tecnico toscano non ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia, ma è facile immaginare che anche stavolta si affiderà a una turnazione ragionata: martedì c'è il match decisivo col Liverpool, inevitabile qualche novità di formazione a partire dal reparto offensivo, dove Osimhen potrebbe tornare protagonista dall'inizio. Da valutare fino all'ultimo momento il possibile impiego da titolare di Anguissa: reduce da infortunio, il centrocampista è già stato convocato mercoledì scorso ma non è stato poi utilizzato neanche a gara in corso. Scontato invece il rientro dal primo minuto di Zielinski.

In campo domenica la Salernitana che dovrà vedersela con una Lazio lanciatissima: terzo posto in classifica e zero gol subiti nelle ultime sei partite per la squadra di Sarri, prima trasferta delle 3 previste nelle prossime 4 giornate per la Salernitana, che prima della sosta giocherà all'Arechi una sola volta, contro la Cremonese.

In serie B prova a rialzare la testa il Benevento, scivolato in piena zona calda e ancora senza successi da quando è arrivato Cannavaro: 2 punti nelle ultime 4 partite per i giallorossi, il Vigorito chiede una svolta immediata.