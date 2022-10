A definirlo ambasciatore della musica napoletana adesso è anche il Comune di Napoli che, con la sua commissione cultura, ha consegnato a Gigi D'Alessio il premio "Città della musica", conferito ad artisti che, per l'appunto, sono indiscutibilmente legati e associati alla terra di origine.

Un riconoscimento che arriva a pochi mesi dal doppio concerto in piazza del Plebiscito con cui l'artista ha festeggiato i 30 anni di carriera. "Un trionfo ricorda D'Alessio un successo che mi ha fatto pensare alla possibilità di organizzare un appuntamento televisivo all'anno per far riscoprire le bellezze di Napoli".