Napoli vince il derby e vola in vetta anche nel futsal

La terza giornata del campionato di calcio a 5 propone due derby tra campane.

Il Napoli futsal supera 3-2 il Real San Giuseppe e vola in vetta alla classifica a punteggio pieno, insieme all'Olimpus Roma. Partita tiratissima con vantaggio partenopeo di Mateus nel primo tempo, pareggio di Dian Luka a inizio ripresa, uno-due stordente in poco più di un minuto di De Luca con un tocco morbido e Fortino lesto a finalizzare dopo un palo, e rete di Patias nel finale per il definitivo 3-2. San Giuseppe fermo a un punto in classifica.

A Eboli la Feldi ancora imbattuta si impone per 5-2 sulla Sandro Abate Avellino. Volpi avanti con Selucio, pareggio di Iandolo che finalizza un rapido contropiede, poi i padroni di casa si portano sul 5-1 con Guilhermao, Luizinho, autore di una doppietta, tocco sotto e rete dalla sua area, e Baroni. Ugherani firma il definitivo 5-2. Eboli ora, con sette punti, è terzo in classifica e si avvicina, per la Feldi il debutto in Champions League.