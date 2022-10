Napoli, Anguissa ai box, si valuta l'entità dell'infortunio

Dopo il successo sull'Ajax, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Da valutare l'entità dell'infortunio di Anguissa. Nelle prossime ore il centrocampista camerunense si sottoporrà a esami diagnostici. Nella serata del Maradona brilla la stella di Osimhen. Un rientro in campo atteso e festeggiato con il gol.

Vola sulle ali dell'entusiasmo la squadra azzurra che in Champions centra in anticipo il passaggio agli ottavi, e in campionato si gode il primo posto in classifica. Vogliono allungare la scia positiva, i partenopei. A cominciare dal match con il Bologna, in programma alle 18 nello stadio di Fuorigrotta. La gara sarà arbitrata da Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.