Cimitero di Poggioreale, ancora un crollo. Bare sospese nel vuoto.

Bare in bilico e sospese nel vuoto. Le immagini arrivano dal Cimitero di Poggioreale a Napoli, che finisce ancora una volta alla ribalta della cronaca per un crollo. Il cedimento si sarebbe verificato nelle prime ore del pomeriggio. A venire già la facciata con i loculi marmorei nella cappella della Congrega della Resurrezione.Il luogo è lontano da quello in cui si verificarono i crolli nella notte tra il 4 e il 5 gennaio scorso. 300 i loculi che in quella circostanza furono danneggiati. La vicenda finì sotto la lente di ingrandimento dei magistrati della Procura partenopea che aprirono un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto. E ora un nuovo cedimento. Ma in un'area diversa. Al lavoro i Vigili del Fuoco, la zona è stata recintata. Sul posto si è recato l'Assessore al Verde con delega ai Cimiteri del Comune di Napoli Vincenzo Santagada.