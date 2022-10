Tennis, anche Berrettini all'Atp 250 di Napoli

Un altro campione del tennis internazionale, anzi la vera grande sorpresa del prossimo torneo Atp 250 di Napoli in programma dal 17 al 23 ottobre.

Con un post sui social, il numero 16 della classifica mondiale Matteo Berrettini ha annunciato la propria partecipazione ottenuta tramite una wild card.

Dopo la sconfitta all'esordio a Firenze, la rincorsa alle finali del tennista romano si è fatta complicata, ma lui non molla.

Finalista a Wimbledon nel 2021, semifinalista Slam a Melbourne quest'anno e a New York nel 2019, vincitore di sette titoli Atp in singolare, Berrettini ricoprirà la terza testa di serie della Tennis Napoli Cup.

Un torneo sui campi in cemento realizzati per l'occasione e che colloca la città nel Gotha della racchetta mondiale. Sarà l'arena sul lungomare a ospitare i principali incontri: 4mila posti a sedere e panorama mozzafiato. Una bella cartolina dal golfo per il mondo intero. Anche grazie a Berrettini.