Su Rai1 Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso.

“E' precario nel lavoro, nei sentimenti, nella vita, come padre e come compagno delle donne che incontra e non sa tenere”, sottolinea il suo creatore, lo scrittore napoletano Diego De Silva. E' Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, precisa il sottotitolo della fiction che partirà su Rai1 giovedi 20 ottobre in prima serata con Massimiliano Gallo nel ruolo del protagonista.

Malinconico ha il senso del ridicolo e una stralunata saggezza. "Mi debilitano i faccia a faccia con me stesso, specie quando ha ragione quell'altro", è una delle sue affermazioni tipiche. Quando De Silva ha visto Massimiliano Gallo provare la parte ha detto: “Malinconico è lui”. Lina Sastri è l'ex suocera, Teresa Saponangelo l'ex moglie, Denise Capezza la collega con cui il protagonista avvia una relazione. La serie, prodotta da Rai Fiction con Viola Film, è stata girata a Salerno e in Costiera amalfitana. Il regista Alessandro Angelini scommette: diventerà un classico.