Costi lievitati per ottenere finanziamenti. Truffa milionaria a Napoli

Un maxisequestro della Guardia di Finanza - oltre un milione e mezzo - e alle spalle mesi di indagini per ricostruire anni e anni di costi e investimenti. I conti che non tornano sono quelli di una società di capitali. Nel 2010 i titolari ottengono un finanziamento da parte della Regione Campania e di Invitalia - l'agenzia del Governo per lo sviluppo d'impresa. Tre milioni di euro. Obiettivo: avviare un'attività nel settore alimentare.

Sulla carta, il programma di investimenti serviva a coprire l'acquisto di un terreno su cui realizzare opere murarie e istallare impianti, macchinari e attrezzature, tutte da acquistare grazie ai fondi pubblici. Ma dall'inchiesta emerge dell'altro. Secondo i finanzieri di Piedimonte Matese la società si sarebbe avvalsa di altre società intestate a parenti e amici per far lievitare le spese da rendicontare, in modo da spillare più soldi del dovuto. Ora dovranno rispondere del danno erariale nei confronti di Regione e di Invitalia. Rispettivamente 935 mila euro e 770MILA. Da qui la disposizione del sequestro dei beni.