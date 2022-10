Manifestazione per la pace a Napoli, arrivano le prime adesioni

Si terrà con un giorno d'anticipo rispetto a quanto ipotizzato - venerdì 28 ottobre, anziché sabato 29 - la manifestazione per la pace indetta dalla Regione Campania e dal presidente Vincenzo De Luca.

Uno spostamento, ha spiegato il governatore, per consentire la partecipazione al corteo di un maggior numero di scuole, che altrimenti il sabato sarebbero state chiuse. Forse c'entra anche la concomitanza con un evento nazionale proclamato dai sindacati sul tema della sanità, infatti le sigle dei rappresentanti dei lavoratori avevano accolto timidamente l'invito alla mobilitazione di De Luca.

A palazzo Santa Lucia, Regione e Comune di Napoli hanno invitato i rappresentanti delle istituzioni e tutto il mondo del volontariato, terzo settore, l'associazionismo culturale, sociale e religioso per un primo confronto sull'organizzazione dell'evento. Il concentramento avverrà a piazza Matteotti, poi le bandiere arcobaleno sfileranno in corteo nel centro di Napoli.

"Ognuno porti le bandiere che vuole, mi auguro che ci siano le bandiere della pace soprattutto e ci saranno mi auguro le bandiere di tutti i Comuni della regione Campania - dichiara De Luca - sono invitati tutti a partecipare alla manifestazione, più si allarga la partecipazione meglio è, se ci sono altre iniziative in direzione della pace va benissimo non c'è nessun recinto chiuso, per quel che ci riguarda facciamo quello che è nostro dovere fare, mobilitare le coscienze, creare la consapevolezza che i problemi stanno diventando drammatici e chiedere al governo italiano di dire in maniera definitiva qual è l'obiettivo che vogliamo perseguire. Se l'obiettivo è la pace, allora dobbiamo chiedere in tutte le sedi un cessate il fuoco, se qualcuno immagina che la soluzione del problema ucraino sia militare vuol dire che prepara le condizioni per arrivare alla guerra atomica".

"Serve una grande sollecitazione al dialogo - commenta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - spingendo la nazioni a trovare una soluzione negoziale. E' ovviamente un tema nazionale, ma gli enti locali possono giocare solo un ruolo di stimolo e spingere verso una dimensione di dialogo e partecipazione".