Una panchina rosa per la prevenzione oncologica

Nel 2020 in Italia è stato effettuato il 30% in meno degli screening per il cancro al seno, rispetto all'ultimo anno pre-pandemia. I dati sono stati resi noti dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, in occasione della donazione a Napoli di una panchina rosa all'istituto alberghiero “Antonio Esposito Ferraioli”. Lo scorso anno c'è stato un recupero, ma non sufficiente da azzerare il gap con il 2019, considerato anche che nel Sud Italia prima del covid si effettuavano in media meno esami di prevenzione rispetto al Centro e al Nord del Paese.

In piazza Nazionale, gli alunni dell'istituto “Antonio Esposito Ferraioli” hanno offerto dei dolci e avvicinato i passanti per sensibilizzarli alla prevenzione oncologica, fondamentale per intercettare precocemente i tumori ed elevare le probabilità di guarigione completa.

Nel servizio le interviste al presidente della LILT di Napoli, Adolfo Gallipoli, alla dirigente scolastica del “Ferraioli”, Rita Pagano, alla presidente della quarta Municipalità di Napoli, Maria Caniglia e all'assessora alla Scuola del Comune di Napoli, Maura Striano.