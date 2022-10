Si torna a scuola nel ricordo del professor Toscano

Fiori e biglietti, davanti ai cancelli della “Marino Guarano” di Melito di Napoli. Stamattina sono ricominciate le lezioni, interrotte dopo la scoperta - mercoledì scorso - del cadavere del professor Marcello Toscano, ucciso a coltellate e ritrovato nel cortile della scuola media.

Un omicidio per cui è in stato di arresto a Poggioreale un collaboratore scolastico, Giuseppe Porcelli, mentre le indagini della Procura della Repubblica di Napoli Nord provano a far luce sul movente dell'assassinio.

Ma all'esterno della scuola, i volti delle mamme rivelano soprattutto preoccupazione. Non c'è più quella tranquillità dettata dalla consapevolezza che almeno al di là di quel cancello, nelle aule, ragazze e ragazzi sarebbero stati al riparo dalla violenza e dalla cronaca. “Non lasciateci soli” recita uno striscione appeso all'ingresso della scuola. Da genitori e istituzioni arriva un appello allo Stato ad interessarsi del tema sicurezza in questa città a nord di Napoli.

Nel servizio, le interviste ad alcune madri e al sindaco di Melito di Napoli, Luciano Mottola