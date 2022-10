"Ferito a morte" inaugura la stagione dello Stabile di Napoli - Teatro Nazionale

La spigola che scivola lenta, sfuggente tra acqua, scogli e sabbia, la grande occasione mancata di Massimo de Luca e di un'intera città che ferisce a morte o addormenta. Dal romanzo di Raffaele La Capria, Premio Strega nel 1951, lo spettacolo teatrale con la regia di Roberto Andò e l'adattamento di Emanuele Trevi “Ferito a morte” apre la stagione del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale. Il mare, la risacca, sono la vita rivista nel momento in cui perde ogni consistenza e diventa quasi liquida con le voci, i volti, i suoni in un flusso, in cassetti della memoria. Massimo de Luca che anni dopo la lacerante e necessaria partenza ricorda è Andrea Renzi, in una parte della scena ai margini del palco. 16 attori in un lavoro corale, un'orchestrazione scenica, un viaggio collettivo, una sfida che Andò e Trevi, entrambi legati a La Capria da un profondo rapporto, hanno pensato con lui, nel buio degli ultimi mesi di vita dello scrittore. Dopo la morte di La Capria è come un tributo, una cerimonia di congedo per trattenerlo nei luoghi sempre amati ed evocati.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Renzi