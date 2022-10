Azzurri, turnover a Cremona. All'Arechi match decisivo per il futuro di Nicola

La squadra più bella d'Europa pronta a rituffarsi nel campionato italiano dopo aver incantato sul prato dell'Amsterdam Arena ed aver battuto l'Ajax con un risultato tennistico.

"Guai a distrarsi". "Restare sempre coi piedi per terra e avanti a fari spenti". Chiaro il messaggio di Spalletti ai suoi giocatori per arrivare fino in fondo. Perché l'eccessivo entusiasmo a volte fa brutti scherzi. Gli azzurri domenica, ore 18, sono attesi allo stadio "Zini" dalla matricola Cremonese, a caccia di punti salvezza. E il tecnico partenopeo è pronto a fare turnover, che mai come ora appare indispensabile dopo la gara di Champions.

Previsti alcuni cambi rispetto all'undici sceso in campo in Olanda. Pronti ad una maglia da titolare Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Mario Rui, Ndombele, Elmas, Simeone e Politano. Da valutare le condizioni di Kvaratskhelia, Zelinski e Di Lorenzo. La novità potrebbe essere rappresentata da Osimhen, il bomber nigeriano, a Cremona, potrebbe andare in panchina.

Sempre domenica, alle 15, si gioca Salernitana - Verona. Un match che è una sorta di ultima spiaggia per entrambi gli allenatori, Nicola e Cioffi. Le loro panchine sono traballanti. La compagine granata potrebbe dover fare a meno di Bohinen, Fazio e Dia, non in buone condizioni fisiche. Un'assenza certa è invece quella di Ribery, indisponibile ormai da tempo.