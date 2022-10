"E' sceso dall'auto barcollando". Poi l'impatto fatale con una moto

E' sceso dall'auto barcollando, hanno riferito alcuni testimoni ai soccorritori e agli agenti che sono accorsi sul posto. Forse per un malore o forse per un problema all'automobile, un uomo di mezz'età ha attraversato una parte di carreggiata autostradale prima di essere travolto da una motocicletta e perdere la vita assieme al conducente del mezzo, poco più che ventenne. Ricoverata in ospedale con trauma cranico una terza persona, una ragazza, che viaggiava a bordo della moto.

L'incidente si è verificato poco prima delle 20 sulla corsia nord della A1 Napoli-Roma, nel territorio di Afragola. All'arrivo delle tre ambulanze già non c'era nulla da fare per le due vittime. I corpi sono rimasti per ore sull'asfalto, per i rilievi della polizia. Traffico paralizzato fino al termine delle operazioni.