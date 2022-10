Concorso Asia, idoneo uno su cinque

Saranno assunte entro l'inizio del 2023 le prime 200 persone che risulteranno vincitrici del bando Asìa, l'azienda integrata che effettua i servizi di igiene ambientale nel territorio del Comune di Napoli.

In totale 500 i nuovi addetti da destinare alle attività di spazzamento e raccolta differenziata in città.

Entro questa settimana la commissione di valutazione convaliderà gli idonei - in 3.898 hanno superato lo scritto con almeno 30 punti - e poi attribuirà punteggi in base ai titoli aggiuntivi previsti dal bando.

Entro 60 giorni si avrà la vera graduatoria finale.

Una selezione imponente. La partecipazione è stata del 73,5 per cento, si sono infatti presentati 19.216 candidati su 26.121 iscritti, fra i quali 1.232 laureati.

Per l'Asia si tratta del primo concorso pubblico dalla sua nascita.