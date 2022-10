Evasione fiscale, per 26 lidi balneari 2 milioni e mezzo di euro di sanzioni

Stabilimenti balneari con regolare autorizzazione demaniale non versavano i tributi locali, Imu, Tari, e le somme per l' accatastamento delle strutture turistiche. 26 i titolari o gestori individuati dal reparto operativo aeronavale di napoli della guardia di finanza, con verifiche - dal maggio scorso - che hanno portato all'accertamento di una evasione fiscale per un totale di oltre 2 milioni e mezzo di euro dal 2017 al 2021.

Scoperte strutture non accatastate realizzate su aree private in prossimità del demanio marittimo, per una superficie complessiva di 27mila metri quadrati.

L'attività investigativa delle fiamme gialle ha riguardato in prevalenza lidi balneari di Napoli, Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, e inoltre tre stabilimenti di Sessa Aurunca e Massa Lubrense. I legali rappresentanti delle strutture balneari sono stati segnalati agli enti locali e all' Agenzia delle entrate per il recupero delle somme non vesate.