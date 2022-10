Il covid corre ma fa meno danni

Che la curva epidemiologica del covid sia in crescita nelle ultime settimane non c'è dubbio. La Campania resta tra le regioni a rischio moderato, se infatti è in aumento il tasso di incidenza, quello di ospedalizzazione è basso e stabile. Nelle ultime 24 ore una vera e propria impennata con l'indice di positività schizzato al 18,23%, 4 punti in più rispetto al giorno prima ma sotto la media nazionale di 2 punti. Aumenta la percentuale dei nuovi casi segnalati nella popolazione in età scolare, in particolare gli under 12, proprio la fascia che registra la più bassa copertura vaccinale.

Ma niente paura, gli esperti convengono che il covid-19 sia ormai da considerarsi alla stregua di una comune influenza, il punto è evitare che i nuovi casi si trasformino in gravi. Per il prof. Ivan Gentile, primario di malattie infettive al Policlinico della Federico II, oltre al vaccino è auspicabile ad esempio anche un maggior utilizzo degli anticorpi monoclonali per la prevenzione del covid nei pazienti fragili.