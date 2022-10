Napoli-Rangers, riecco Anguissa

Un unico pensiero in testa. Difendere con i denti il primo posto del girone e regalare ancora un successo al pubblico del Maradona. "Entreremo in campo per mettere tutte le nostre qualità, altrimenti dimostreremmo di non avere il DNA dei vincenti", ha detto Spalletti alla vigilia del match di stasera contro i Rangers.

"Vincere- sottolinea il tecnico del Napoli- sarebbe di grande importanza perché ci permetterebbe di arrivare con 15 punti all'ultima sfida, quella con il Liverpool".

Fischio di inizio alle 21, arbitra il turco Meler. Si annunciano cambi nella formazione che affronterà gli scozzesi. Nella lista dei convocati figura anche il nome di Anguissa.



Nel servizio le voci dell'allenatore del Napoli Luciano Spalletti e dell'attaccante Giovanni Simeone