Accanto alle donne iraniane

In piazza Municipio la manifestazione di solidarietà per le donne iraniane organizzata dalla Consulta delle elette del Comune di Napoli.

Tutte le commissioni permanenti del Comune e delle Municipalità si sono riunite in piazza insieme in segno di sostegno alle proteste in corso in Iran e nel mondo in seguito all'uccisione di Masha Amini, arrestata e picchiata a morte perché non indossava "correttamente" l'jhab.

"Un gesto simbolico per testimoniare, come donne delle istituzioni e come cittadine, la condanna di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, che in Iran e in molti altri paesi subiscono ancora fortissime limitazioni alla loro libertà e alla loro autodeterminazione", ha dichiarato la presidente della Consulta Annamaria Maisto.