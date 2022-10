Gli azzurri fanno 13

Nuovo successo del Napoli, il tredicesimo consecutivo tra Serie A e Champions League. Gli azzurri battono 4-0 il Sassuolo e mantengono la vetta della classifica. Match sbloccato già al quarto minuto da Osimhen. Il nigeriano raddoppia al 19°, sempre su assist di Kvaratskhelia. Al minuto 36, poi, è il georgiano a mettere il sigillo su invito di Mario Rui.

Nella ripresa il Sassuolo non tira i remi in barca ma è comunque il Napoli ad andare ancora a segno con Osimhen, autore di una tripletta.

Prossimi impegni degli azzurri: martedì 1 novembre a Liverpool e sabato 5, in casa dell'Atalanta.