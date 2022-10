Roma-Napoli, Spalletti: "Dobbiamo giocare come sappiamo"

Il dubbio più consistente della vigilia di Roma-Napoli viene dissipato subito da Spalletti, Frank Anguissa non sarà della partita, o almeno non lo sarà dall'inizio. Il lavoro dell'intera settimana, una delle poche senza impegni extra, è stato improntato sul centrocampo a tre Lobotka Zielinski Ndombele, ed è da lì che vuole partite Spalletti. Al di là delle posizioni di classifica, per il tecnico azzurro quella dell'Olimpico rappresenta una sfida dal fascino intramontabile.

Sfida nella sfida quella con Jose Mourinho, per il quale Spalletti non nasconde ammirazione sincera.