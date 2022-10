Napoli a Cremona senza Osimhen

Vigilia di campionato per le campane di A e di B. Il Napoli non avrà a disposizione Viktor Osimhen. Luciano Spalletti in conferenza stampa lo ha detto esplicitamente: “Non possiamo rischiare, ha bisogno ancora di allenarsi ad alta intensità”. Contro i grigiorossi, nonostante gli acciacchi post-Champions League, Kvaratskhelia e Zielinski ci saranno: "Nel calcio moderno non esiste la partita da turnover o quella non da turnover - dice l'allenatore - bisogna basare la gestione della rosa su una rotazione continua perché è corretto così e questo riguarderà un certo numero di calciatori più o meno in ogni partita. È fisiologico vedere che dopo continui viaggi e partite qualcuno abbassi il suo livello''. Il tecnico toscano tiene l'ambiente coi piedi per terra, parlando di maturità e consapevolezza, anziché di euforia per questo avvio di campionato.

Di tutt'altro umore Davide Nicola e la Salernitana. I granata sono chiamati a riscattare il pesante passivo di cinque reti, rimediate nella trasferta contro il Sassuolo. All'Arechi arriva il Verona. Fazio e Bohinen rientreranno in gruppo solo la prossima settimana, Nicola annuncia novità a centrocampo, mentre in attacco è ballottaggio tra Bonazzoli e Dia per affiancare Piatek.

A Benevento Fabio Cannavaro fa i conti con l'infermeria piena. L'ultima tegola è lo stop dell'attaccante Forte, cui si aggiungono altri tre indisponibili in difesa. A Bolzano, l'ex campione del mondo si aspetta dai suoi un cambio di passo, rispetto ai timori e alle ansie manifestati a tratti anche in casa contro l'Ascoli.