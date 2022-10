Ricostruzione post-sisma a Ischia, Legnini: "Appena 13 i progetti presentati"

La struttura commissariale ha anche lanciato un nuovo portale, il “Servizio assistenza sisma Ischia”, per seguire passo dopo passo cittadini e commercianti nella redazione della documentazione utile per ottenere un ristoro o eseguire lavori di ristrutturazione e ricostruzione degli edifici privati danneggiati dalle scosse. Perché, nonostante il varo, alcune settimane fa, di una procedura semplificata, con tempi di esame e approvazione delle domande contenuti in sessanta giorni, sono pochissimi i progetti di ricostruzione depositati. Appena tredici - di cui dieci già approvati - ma le manifestazioni di volontà da giugno a oggi sono in totale 719.

“Il problema che abbiamo di fronte - ha spiegato il commissario del Governo, Giovanni Legnini - è quello dei progetti che non vengono presentati a sufficienza e, per questo, ancora una volta, rivolgo un appello ai cittadini, ai sindaci e ai professionisti affinché si presentino i progetti sulla ricostruzione privata se si vuol far decollare la ricostruzione sull'isola”.

Ventitré le istanze di contributo per perdita di fatturato per circa 430mila euro e un'istanza di contributo per perdita di reddito per 200mila euro. Di queste istanze, otto sono quelle per cui è già pronta la relativa istruttoria e per le quali si attendono gli adempimenti propedeutici all'effettiva erogazione.

Nel servizio, l'intervista a Giovanni Legnini, che fa anche il punto sulla presentazione del piano per la ricostruzione.