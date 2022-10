Covid, cresce l'indice di contagio ma calano i ricoveri

In leggero rialzo l'indice di contagio in Campania, si porta al 16,08 per cento, a causa dei 2.401 nuovi positivi rilevati su 14.925 tamponi analizzati. Cala però la pressione ospedaliera, sia per quanto riguarda le terapie intensive, 14 i posti letto ora occupati, sia relativamente alle degenze ordinarie, qui i pazienti ricoverati sono 19 in meno rispetto al precedente bollettino, a quota 262. Una la vittima del Covid-19 registrata nelle ultime 48 ore considerate.

Intanto, a livello nazionale, arrivano buone notizie dal fronte delle Rsa, le residenze per persone anziane, che tanta preoccupazione avevano causato all'inizio della pandemia. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, nel 2022 i contagi in queste strutture hanno avuto lo stesso andamento della popolazione generale, facendo registrare praticamente la stessa incidenza. E grazie ai vaccini e a una buona capacità di gestione del virus, testimoniata dagli andamenti degli isolamenti, si sono avuti pochi ricoveri e decessi.