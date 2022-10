Covid, rallenta la curva del contagio

Covid-19, cala di oltre due punti e mezzo l'indice di contagio in Campania e si porta al 15,86 per cento: è il rapporto fra i 2.487 nuovi positivi e i 15.681 tamponi sia antigenici che molecolari analizzati.

Cresce di quattro unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, ora sono sono 15. In lieve calo i posti letto occupati nelle degenze ordinarie, ora 281.

Tre le vittime nelle ultime 48 ore, più una relativa a giorni precedenti ma registrata nell'ultimo bollettino ufficiale.

Intanto, sempre sul fronte della salute pubblica, Società italiana d'igiene, Società italiana di malattie infettive e tropicali e Società italiana di medicina generale lanciano un appello alla vaccinazione antinfluenzale. Quest'anno è attesa un'ondata "aggressiva", spiegano, sarà importante vaccinarsi in tempo. Soprattutto gli anziani e i soggetti deboli dovrebbero immunizzarsi sia contro il Covid sia contro l'influenza. "La nostra iniziativa - sottolineano le tre società - mira anche a confermare quanto sia sicura la doppia somministrazione".