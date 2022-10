Covid, tasso di incidenza in rialzo di un punto

Dopo il rallentamento del fine settimana, la curva dei contagi covid sale di nuovo. In crescita il numero di tamponi esaminati e, di conseguenza quello dei nuovi casi di positività. Quasi tremila, in Campania, stando ai dati dell'ultimo bollettino regionale. Oltre diciannovemila i test analizzati, tra molecolari e antigenici.

La situazione negli ospedali resta in sostanza stabile. C'è un solo ricovero in più nelle terapie intensive, i pazienti sono in tutto 12. Passando alle degenze ordinarie, i posti letto occupati sono invece 281, e cioè tre in meno rispetto a ieri.

Le vittime del virus registrate oggi sono 4: due i decessi degli ultimi due giorni, gli altri due, invece, avvenuti in precedenza. Infine il tasso di positività: in rialzo di un punto, ora si attesta al 15,7 per cento.