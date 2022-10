Arriva il tram connesso

Il caro, vecchio tram si rinnova. Non solo mezzo di trasporto più veloce e più ecologico. Ora punta ad essere il più smart. Il progetto si chiama "connected tram", nasce dalla collaborazione tra Anm e Tim. Da domani per le prossime tre settimane si potrà salire sulla linea 4, da San Giovanni a Municipio, per avere un'idea di come sarà viaggiare nel futuro.

Entrando a bordo del tram si accede a una serie di servizi geolocalizzati attraverso il proprio profilo sul proprio smartphone: snodi intermodali, fermate di metro e autobus, ma anche orari dei trasporti, eventuali ritardi e disservizi sulle altre linee, informazioni su eventi culturali vicini, notizie di carattere turistico. Un altro modo di vivere la città attraversandola.



L'accesso alla rete è semplice, basta lo smartphone, il wifi è gratuito. Le fermate scorrono con un corredo di informazioni turistiche e logistiche. L'intenzione è estendere il sistema a tutti i tram della città.



L'obiettivo a lungo termine è raccogliere e analizzare i dati ottenuti in una piattaforma interattiva che fornirà informazioni sul flusso di traffico e di passeggeri, le emissioni inquinanti, i disservizi sulla linea, e consentire un rapido intervento. Quasi un sogno per cittadini alle prese con disagi quotidiani. Un tram - viene proprio da dirlo - chiamato desiderio.

Nel servizio ascoltiamo le voci di Attilio Somma di Noovle e Pierpaolo Martino dell'Anm