Benevento- Pisa, un punto per ripartire

"Ringrazio i calciatori che in campo hanno fatto uno sforzo incredibile, e i tifosi che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno". Fabio Cannavaro commenta così lo zero a zero maturato tra Benevento e Pisa allo stadio Vigorito. Dopo le due sconfitte rimediate contro Ternana e Como era chiamata al riscatto la squadra sannita.

Toscani in avanti, il colpo di testa di Rus va sopra la traversa. Si fanno vedere i padroni di casa. Azione sulla destra di Improta, il suo cross viene deviato in angolo da Livieri. Ancora dalla destra traversone di Letizia per Foulon. La conclusione del belga viene parata dall'estremo difensore toscano. Sul fronte opposto ci prova Tourè, Paleari si fa trovare pronto. Secondo tempo avaro di emozioni. Ci prova il Pisa. Tiro dalla distanza di Beruatto. Il pallone si stampa sulla traversa. I ritmi sono bassi. Quattro i minuti di recupero concessi. L'ultima azione è del Benevento. Ma il tiro di Farias viene bloccato facilmente da Livieri.