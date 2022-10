IL VIDEO - Lo spaventoso incendio di Poggioreale

Si sono vissuti momenti di tensione e paura a Napoli, nel quartiere Poggioreale. Un appartamento andato completamente distrutto, altre due case danneggiate. Un uomo ferito e trasportato in ospedale per le ustioni riportate al braccio. E' il bilancio dell' incendio divampato in un condominio di via Santa Lucia Filippini, nei pressi via di Brecce a Sant' Erasmo. I vigili del fuoco intervenuti con le loro autobotti sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in salvo gli abitanti.

Il rogo si è sviluppato al quarto piano dello stabile e ha interessato anche altre due unità abitative che si trovano al terzo e al quinto piano. Le cause sono ancora da accertare. Tre le famiglie sgomberate. Sul posto anche Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Locale.